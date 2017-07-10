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قرية فيسبوكية لحل أزمة السكن في وادي السيليكون

10
JULY
2017
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أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خطة لبناء قرية تتألف من 1500 منزل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في محاولة لتلبية النقص الكبير في الوحدات السكنية، الأمر الذي أثار توترا بين الموقع والمجتمعات المحلية المجاورة.
كما تضم القرية "الفيسبوكية" مجموعة من المتاجر وأحواض السباحة والحدائق بالإضافة إلى فندق ومركز للزوار، وتقع قرب مكاتبها في مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وفق ما أوردت "سكاي نيوز" الأحد.
 
وقبل سنوات، فتحت شركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل مكاتب لها في وادي السيلكيون، الأمر الذي رفع أسعار العقارات وإيجاراتها بشكل جنوني.
 
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ ازداد الضغط على البنى التحتية الموجودة في المنطقة وتذمر السكان المحليون من ذلك، وقالوا إن وجود الشركات الكبرى في المنطقة جعل الحياة صعبة التحمل.
 
وقال فيسبوك في بيان إن أسعار 200 من المنازل في القرية ستكون أقل من تلك المعروضة في السوق بنسبة 15 في المئة.
 
وكان الموقع حاول حل المشكلة في السابق عبر توفير حافلات مزودة بالإنترنت لموظفيه إلى جانب حوافز مالية وصلت إلى 10 آلاف دولار.
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