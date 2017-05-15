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فيسبوك تحت التهديد بسبب فيديو ملك تايلاند

15
MAY
2017
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هددت السلطات التايلاندية بمقاضاة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على خلفية نشر فيديو، اعتبرته مسيئا لملك البلاد.
وأمهلت السلطات الموقع حتى العاشرة من صباح الثلاثاء لحذف الفيديو الذي يظهر فيه، الملك ماها فاجير الونكورن، وهو يرتدي قميصا قصيرا.

كما أظهر الفيديو الوشوم الكثيرة على جسد الملك، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية الخميس.

وبحسب الشريط، كان الملك يتجول برفقة فتاة مجهولة في مجمع تجاري لم يحدد موقعه، وظهرت بشكل جلي الوشوم على ظهر الملك وبطنه وكتفيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتشار الكثيف للفيديو على فسيبوك دفع السلطات إلى بعث خطاب إلى المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الأسبوع الماضي، طالبت فيه بحذف اللقطات.

وسارع فيسبوك إلى حظر الفيديو على صفحاته، لكن السلطات تقول إنه لايزال يحقق انتشار واسعا على 131 صفحة على الأقل.

وفي حال انقضاء المهلة فإن السلطات التايلاندية ستذهب إلى خيار مقاضاة الموقع. وحسب قانون تايلاند فإن أي شخص يجرم بإهانة الملك قد يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عاما.

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