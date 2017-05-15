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حساب 'سري' لملكة بريطانيا على فيسبوك.. مع من تدردش؟

15
MAY
2017
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تربعها على العرش البريطاني لا يعني أن الملكة إليزابيث الثانية لا تخصص وقتا للهو والمرح.

قد يعتقد كثيرون أيضا أنها لا تتوفر على حساب شخصي على شبكات التواصل الاجتماعي كموقع فيسبوك مثلا، لكن ذلك ليس صحيحا فالملكة ورغم كبر سنها تخصص جزءا من وقتها لتصفح الموقع الأزرق، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

إليزابيث الثانية وفي عمرها الـ 91 عاما، تملك حسابا نشيطا على موقع فيسبوك، أنشأته بنفسها وهي مستخدمة نشيطة فيه حسب ما ذكرت الصحيفة نفسها.

ولا يمنعها سنها من امتلاك أحدث الوسائل التكنولوجية أيضا، كالهواتف الذكية وأجهزة الـ Ipad، ومنها تتصفح حسابها على فيسبوك وتدردش مع المقربين منها، غير أن هذا الحساب محمي من أي اختراق أو تطفل.

أثناء بحثك عن حساب باسم الملكة البريطانية على موقع فيسبوك، يعرض عليك الموقع العشرات من الحسابات التي تحمل اسم ولقب الملكة.

وترجح صحيفة ميرور أن يكون هذا الحساب هو الحساب الرسمي للملكة، مع ذلك لا أحد خارج قصر باكينغهام يعرف الحساب الرسمي للملكة.

ومن غير المستبعد استخدام الملكة لحسابها في فيسبوك للتواصل مع ابنتها الأميرة آن ومستشارها المقرب جون وارين، الشخص الملازم للملكة في كل تنقلاتها داخل وخارج المملكة المتحدة.

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