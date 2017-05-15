صور قديمة لإيمانويل ماكرون تشعل «فايسبوك».. لهذا السبب أحبته معلمته

A + A -

نشرت جامعة «باري نانتير» عبر صفحتها على «فايسبوك» أخيراً صورتين قديمتين تعودان إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان حينها يبلغ العشرين من عمره ويتابع دراسته في مجال الفلسفة. وتعليقاً على الصورة أعربت الجامعة عن فخرها بأن يكون رئيس فرنسا في عداد خريجيها.

وكتبت: «هل تعلمون؟ إيمانويل ماكرون هو الرئيس الثاني للجمهورية الفرنسية الذي كان يتابع دارسته في جامعة باري نانتير (في الفلسفة)».

وقد أشعلت الصورتان موقع التواصل الاجتماعي. وكتب بعضهم: «الآن فهمنا لم وقعت بريجيت في حبه» و«لو كنت زميلته لأحببته حتماً» و«فتى وسيم ماكرون على أية حال» و«أعتقد أنني كنت سأرافقه لو كان زميلي».

كما كتب بعض طلاب الجامعة: «أفضل الأشخاص يمرون من نانتير» و«هيا أيتها الشابات لا شكّ في أن إحدى خريجات باري نانتير ستكون رئيسة فرنسا المقبلة».

(لها)