living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صور قديمة لإيمانويل ماكرون تشعل «فايسبوك».. لهذا السبب أحبته معلمته

15
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت جامعة «باري نانتير» عبر صفحتها على «فايسبوك» أخيراً صورتين قديمتين تعودان إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وكان حينها يبلغ العشرين من عمره ويتابع دراسته في مجال الفلسفة. وتعليقاً على الصورة أعربت الجامعة عن فخرها بأن يكون رئيس فرنسا في عداد خريجيها.
 
وكتبت: «هل تعلمون؟ إيمانويل ماكرون هو الرئيس الثاني للجمهورية الفرنسية الذي كان يتابع دارسته في جامعة باري نانتير (في الفلسفة)».
 
وقد أشعلت الصورتان موقع التواصل الاجتماعي. وكتب بعضهم: «الآن فهمنا لم وقعت بريجيت في حبه» و«لو كنت زميلته لأحببته حتماً» و«فتى وسيم ماكرون على أية حال» و«أعتقد أنني كنت سأرافقه لو كان زميلي».
 
كما كتب بعض طلاب الجامعة: «أفضل الأشخاص يمرون من نانتير» و«هيا أيتها الشابات لا شكّ في أن إحدى خريجات باري نانتير ستكون رئيسة فرنسا المقبلة».
 
 (لها)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout