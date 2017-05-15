بالصورة - تغريدة لترامب مكونة من كلمة واحدة.. ما هي وما سرها؟

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ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في صباح يوم السبت، 13 مايو/أيار، خطاباً مطولاً في حفل التخرج بجامعة ليبرتي، عن الإيمان، وكرة القدم، وتحقيق الأحلام لحشدٍ من المؤيدين.

وفي عصر يوم السبت، نشر تغريدةً تحمل كلمة "نحن". وقد حُذفت هذه التغريدة غير المقصودة بعد ذلك بدقائق معدودة، بحسب موقع BuzzFeed الأميركي.

ولكن ليس قبل أن يلاحظها مستخدمو موقع تويتر، الذين استجابوا لهذه التغريدة بطريقتهم الساخرة.

إذ قال مستخدمٌ يُدعى فرانكلين ليونارد: "في هذه اللحظة أصبح ترامب رئيساً".

وقد تساءل بعضهم عن المكان الذي أرسل منه ترامب هذه التغريدة.

وعلَّق على ذلك مستخدم يُدعَى داستي قائلاً: "ترامب على الأفعوانية".

بينما ظنَّ آخرون أنَّه ربما كان يقرأ كتاباً ما. فقد قالت مستخدمةٌ تُدعَى ريان هوليهان: "حمداً لله، لقد بدأ في قراءة الدستور".

وتساءل البعض الآخر كيف سيعلِّق المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض شون سبايسر على هذه التغريدة. فقال مستخدمٌ يُدعَى جاستن إنَّ شون سبايسر ربما سيعلق قائلاً: "تغريدة الرئيس تتحدث عن نفسها".

وفسَّر بعض المعارضين لترامب كلمات الرئيس (أو بالأحرى كلمته) بطريقتهم الخاصة.

إذ نشر أحد المستخدمين صورةً لتغريدة ترامب، مضيفاً بعض الكلمات للتغريدة غير المكتملة: "نحن هالكون".

وعلَّق الكثير من الأشخاص بكلماتٍ من الأغاني.

إذ قال مستخدمٌ يُدعَى باولين: "نحن الأبطال يا صديقي"، في إشارةٍ إلى أغنية "We Are The Champions" لفرقة كوين الشهيرة.