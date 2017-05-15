أراد مساعدتها فأوقعها في موقف لن تنساه طيلة حياتها.. بالفيديو - شاهد لماذا صفع هذا العريس زوجته أثناء زفافهما

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تعرَّض زوجان لموقف مضحك ومحرج في ذات الوقت أثناء زفافهما، وبينما كانت الكاميرا تصورهما بوجود العديد من الحاضرين.

وفي الوقت الذي كان الزوجان يتبادلان العبارات عن ارتباطهما، تفاجأ الجميع بإقدام العريس على صفع زوجته على وجهها، بحسب فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت 13 مايو/أيار 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن الفيديو صُوِّر في الولايات المتحدة. أما عن حقيقة الصفعة على وجه الزوجة، فهي أن نحلة كانت تحوم على وجهها وأراد إبعادها عن حبيبته، لكنه بالخطأ أصاب وجه العروس، وتعالت بعدها ضحكات العريسين والحضور، فيما بدا العريس يشعر بالخجل، في لحظة سيبقى الزوجان يتذكرناها طيلة حياتهما.

(huffpost)