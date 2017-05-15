living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - زوجة ماكرون تستعير ملابس لحفل تنصيبه!

15
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أول ما تبادر إلى ذهن كل من شاهد سيدة فرنسا الأولى، الأحد، خلال حفل تنصيب الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون، كان لون ملابس زوجته بريجيت ترونيو التي تكبره بحوالي 25 سنة.
 
فقد ارتدت بريجيت "الأزرق"، ما ذكر باللون الذي ارتدته ميلانيا ترمب أيضاً خلال حفل التنصيب في يناير الماضي!
 
فالسيدة الفرنسية، والأم لثلاثة أولاد من زواج سابق،  مشت على خطى ميلانيا التي ارتدت معطفاً أزرق فاتحا من تصميم رالف لورين وثوباً بنفس اللون، كما أنها رفعت شعرها بطريقة مشابهة إلى حد بعيد بالسيدة الأميركية.
 
يذكر أن الثوب الذي ارتدته عارضة الأزياء السابقة، ميلانيا، مع قفازات طويلة باللون ذاته وحذاء بكعب طويل وحاد، حمل مسحة من أزياء ستينيات القرن الماضي، مذكراً برمز الأناقة السيدة الأميركية جاكلين كينيدي.
 
وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فقد كشف العاملون مع "أصغر رئيس لفرنسا" أن زوجته البالغة من العمر 64 عاماً، والتي تزوجها عام 2007، بعد غرام "مدرسي"، استعارت زياً من قطعتين ظهرت به خلال المراسم من دار أزياء لوي فيتون.
 
في حين ارتدى ماكرون (39 عاماً) بذلة متواضعة بلغ سعرها أقل من 500 دولار، في محاولة على ما يبدو لأن ينأى بنفسه عن البهرجة والبذخ.
 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout