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من هم الـ10 أشخاص الأعلى دخلاً في العالم..؟

15
MAY
2017
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أظهرت أرقام جديدة نشرتها وكالة "بلومبيرغ" للأخبار أن الأشخاص العشرة الذين يستحوذون على أعلى الدخول المالية (الرواتب الإجمالية) في العالم يعمل أغلبهم في شركات التكنولوجيا والكمبيوتر، أما إجمالي ما جمعه هؤلاء الموظفون العشرة الكبار من أموال خلال العام الماضي 2016 فقد تجاوز 1.1 مليار دولار أميركي.
 
وتبين من الأرقام التي حللتها الوكالة الأميركية أن صاحب أعلى دخل مالي في العالم هو الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت" الأميركية التي تعمل في مجال التجزئة، وتمتلك أكبر سلسلة متاجر ومحلات سوبر ماركت في العالم، وهو مارك لور البالغ من العمر 45 عاماً، وقد قبض خلال العام 2016 من وظيفته 237 مليون دولار أميركي، أي أن راتبه الشهري يبلغ 19.75 مليون دولار أميركي، وهو أعلى راتب لموظف في العالم.
 
وبحسب القائمة فإن تيم كوك البالغ من العمر 56 عاماً، وهو الرجل الذي يقوم بإدارة وتشغيل شركة "أبل" الأميركية العملاقة حصل العام الماضي على 150 مليون دولار، أي أن راتبه الشهري يبلغ 12.5 مليون دولار أميركي.
 
وجاء في المرتبة الثالثة عالمياً الرئيس المشارك في بنك "غولدمان ساكس" جون وينبرغ الذي قبض العام الماضي 124 مليون دولار أميركي.
 
ويحل في المرتبة الرابعة على مستوى العالم الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" الأميركية ساندر بيتشاي (44 عاما) والذي تبين أن إيراداته المالية خلال العام الماضي بلغت 107 ملايين دولار أميركي.
 
أما في المرتبة الخامسة عالمياً فيحل الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" التي تنتج أشهر وأفخم السيارات الكهربائية في العالم، وهو إيلون ماسك الذي يبلغ من العمر 45 عاماً فقط، وحقق إيرادات مالية من وظيفته بنحو 100 مليون دولار أميركي.
 
وجاء في المرتبة السادسة السيدة الوحيدة على قائمة العشرة الكبار من حيث الرواتب الأعلى عالمياً، وهي فيرجينيا رومتي البالغة من العمر 59 عاماً والتي قبضت العام الماضي 97 مليون دولار، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة (IBM) التي تعمل في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
أما سابعاً فحل ميتش غاربر وهو الرئيس التنفيذي لشركة "سيزرز أكوازيشن" العالمية التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً رئيساً لها، وتعمل في مجال الفندقة والضيافة والكازينوهات، وحصل الرجل على 91 مليون دولار.
 
وجاء في المرتبة الثامنة فيليب دومان، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فياكوم"، وهي شركة أميركية تعمل في مجال الإعلام والتكنولوجيا المرتبطة به.
 
وفي المرتبة التاسعة حل ليزلي مونفيس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (CBS) وحقق إيرادات مالية العام الماضي تزيد عن 83 مليون دولار أميركي.
 
وأخيراً حل في المرتبة العاشرة ماريو غابيللي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "جامكو إنفيسترز"، وهي شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات وتشغيل الأموال، وبلغ راتبه الإجمالي 76 مليون دولار خلال العام الماضي 2016.
 
 
 
 
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