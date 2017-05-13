سيدة تخسر طفلها بعد ساعة من نومه - ما حصل مع هذه الوالدة قد يصيبكم... انتبهوا!

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شاركت سيدة أجنبية قصتها مع نساء العالم بعدما خسرت ابنها (٤ سنوات) بطريقة غامضة ومفاجأة.



وفي التفاصيل، وكعادتها وضعت الوالدة طفلها في مغطس الإستحمام لحوالي ساعة، واستغلت هذا الوقت للاهتمام بأمور المنزل، ثم وضعته في سريره، وبعد ساعة ذهبت للاطمئنان عليه، لتتفاجأ بوجهه الأزرق وبرغوة بيضاء حول فمه.



وعلى الفور، هرعت به الى المستشفى، ليفحصه الطبيب ويؤكد الوفاة قبل الوصول الى المستشفى. وأوضح الطبيب ان الطفل توفي اثر اصابته بحالة الغرق الثانوي، بسبب ابتلاعه كمية بسيطة من المياه، استقرت في رئته من دون إعاقة التنفس. ولكن الطفل، ولسوء الحظ، اختنق خلال نومه وتوفي على الفور.



لذلك احذروا من هذه الحالات ولا تتركوا أطفالكم بمفردهم خلال الاستحمام!



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