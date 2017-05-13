أستاذ خلع حجاب طفلة أمام التلاميذ... فماذا حصل لعينها؟

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أقيل أستاذ من وظيفته بعدما قام بخلع حجاب فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات عن رأسها. وكان المدعو أوغينيتيغا ايداه، البالغ 31 عاماً، يعمل كمدرس بديل في مدرسة PS76 الابتدائية في برونكس بنيويورك منذ شهر كانون الثاني هذا العام.

وقالت الشرطة إن الفتاة صفا الزوكاري كانت تشاغب في أرجاء الصف كما أنها جلست على كرسي ايداه من دون أخذ الإذن يوم الثلاثاء الماضي، عندها هددها بأنه سيسحب الحجاب عن رأسها حين لم تتحرك عن كرسيه.

بعدها قال لها الأستاذ:"إنني أسحبه"، وذلك قبل أن يقدم على خلع الحجاب عن رأسها مما تسبب بإصابة في عينها اليمنى.

وبحسب تقارير نيويورك بوست، فقد تمّ نقل التلميذة الى مستشفى Jacobi لفحص عينها، ولحسن الحظ لم تصب القرنية بأذى.