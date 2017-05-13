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لماذا أثار تصميم السفارة الأمريكية في لندن ضجة كبيرة؟!

13
MAY
2017
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ستفتتح السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن بحلتها الجديدة في وقت لاحق هذا العام.
 
 
وتصميم السفارة الجديد هو مكعّب زجاجي بُني في مقرّ صناعي سابق جنوب نهر التمز. وكلّف بناء السفارة مليار دولار، وهو مبلغ يعتبر قياسياً، ما أثار كثيراً من الجدل منذ لحظة الإعلان عن المبلغ. وانتقد البعض تصميم السفارة، الذي وصفوه بالمنفّر، نظراً إلى أنه يوحي بالانغلاق، وتحيط به دائرة من الحدائق والبحيرات التي تذكر بالخنادق التي كانت تحيط بالقلاع التاريخية.
 
وغالبية السفارات الأمريكية التي لا تزال قيد الإنشاء هي نتيجة برنامج حكومي أُطلق في العام 2011 للرفع من معايير تصاميم السفارات الأمريكية، والذي أُطلق عليه اسم برنامج “Excellence in Diplomatic Facilities.”
 
وشارك في المشروع نخبة من أشهر المهندسين الأمريكيين. وضمن السفارات الجديدة ستكون السفارة الأمريكية في بيروت.
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