بالصور - ما هذا الكائن الغامض؟!

A + A -

ظهرت بقايا جثة متحللة لكائن بحري غامض على أحد الشواطئ في إندونيسيا، أثارت الجدل والحيرة بشأن هوية هذا المخلوق.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، اكتشف أحد السكان المحليين بجزيرة سيرام في مقاطعة مالوكو الإندونيسية، ويدعى باتاسيوا كومبانغ أمالاتو، الكائن البحري الذي يقدر طوله بنحو 15 مترا، ويبلغ عرضه عدة أمتار.

وفي بادئ الأمر، ظن أمالاتو البالغ من العمر 37 عاما، أن الكائن البحري الضخم قارب محطم، عندما عثر عليه الثلاثاء الماضي.

وجذبت هذه الجثة الغامضة هائلة الحجم حشدا متحمسا لمعرفة أصلها، حيث بدت لهم شبيهة بالحوت، أو بنوع من الرخويات البحرية الضخمة.

وتمكن أمالاتو من الاقتراب من الجثة غريبة الشكل لتصويرها، ونشر فيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" وعلق بالقول: "بقايا الجثة تعود لحوت ضخم على ما يبدو".

ونشر البعض الآخر صورا للجثة الضخمة على الإنترنت، مع اعتقادهم بأنها نوع من الحبار، لكن بسبب تحلل الجثة جزئيا فإنه من الصعب تحديد أصلها.

وقال ناصرول لاتولانيت، من مكتب إدارة الموارد البحرية والساحلية: "سوف نأخذ عينات لحوم من أجل فحصها في المختبر، وذلك للتأكد من نوع الحيوان".

ويعتقد المحقق أن هذا المخلوق الضخم هو جثة حوت، قائلا إنه كبير جدا ولا يمكن أن يكون نوع من الحبار، الذي قد يصل أكبر طول له إلى حوالي 5 أمتار.