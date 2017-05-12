ما سر لعبة "Spinner" التي اجتاحت العالم؟

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حققت لعبة "Spinner" التي تتحرك على شكل دائري لإزالة التوتر، انتشارا واسعا في جميع أنحاء العالم، فما سرها؟

وابتكرت الأمريكية، كاثرين هيتينجر، اللعبة الجديدة المثيرة للاهتمام، ولكنها لم تجن قرشا واحدا من اختراعها العبقري، على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات العالمية إلى عشرات الملايين، وكفاح الموردين من أجل تلبية الطلب الهائل.

وكانت لعبة "Spinner"، عبارة عن تصور ابتكرته، كاثرين، قبل عقدين من الزمن، كوسيلة لترفيه ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات.

وحصلت هيتينجر على براءة اختراع اللعبة الدوارة مدة 8 سنوات، ولكنها استسلمت في عام 2005، لأنها لم تستطع تحمل رسوم التجديد (400 دولار).

وتأتي اللعبة على شكل جهاز بلاستيكي ذو 3 محاور، تبدأ بالدوران عند الضغط على زر يتوسط هذه المحاور. ويذكر أن بعض المدارس في بريطانيا والولايات المتحدة حظرت هذه الأجهزة، ولكن يعتقد بعض المدرسين أنها قد تساعد الأطفال على التركيز.

وأوضحت هيتينجر، أن أصل فكرة اللعبة يعود إلى أوائل التسعينيات، عندما كانت تعاني من وهن عضلي، وهو اضطراب في المناعة الذاتية، يسبب ضعف العضلات.

وقالت كاثرين: "لقد كنت أربي طفلتي في ذلك الحين، ولم أتمكن من التقاط ألعابها أو اللعب معها كثيرا، مما دفعني إلى ابتكار أسلوب جديد لتسليتها من خلال تصميم النسخة غير الميكانيكية من اللعبة الدوارة".

وقامت هتينجر التي قضت طفولتها في تولسا، أوكلاهوما، بعرض وبيع نسخ مطورة من تصميمها، في معارض الحرف والفنون بولاية فلوريدا.

وانتقلت المصممة الأمريكية إلى العاصمة واشنطن، لتحصل على براءة الاختراع عام 1997، ولكنها لم تتمكن من تحقيق نجاح تجاري واسع، بعد أن قررت شركة هاسبرو، العملاقة، التي كانت تختبر التصميم، التوقف عن إنتاج اللعبة، مما أدى إلى تخلي كاثرين عن مشروعها في عام 2005.