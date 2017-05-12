تنبؤات صادمة.. الحرب العالمية الثالثة ستبدأ غداً!

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قالت مصادر إعلامية أنه من المفروض أن تندلع حرب عالمية في شهر أيار الجاري.

وقالت تقارير إعلامية عالمية أن العرّاف غوراتسيو فيليغاس، كشف في تصريح لصحيفة "ديلي ستار"، إن الحرب العالمية الثالثة سوف تبدأ في الثالث عشر من شهر أيار من عام 2017.

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الصحيفة، فان فيليغاس تنبأ في عام 2015، بأن دونالد ترامب سوف يصبح رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأميركية، وأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة صاروخية لسوريا.

وعن نبوءة الحرب العالمية الجديدة، أوضح فيليغاس إنه رأى كرات نارية تسقط على الأرض من السماء، منذرة بتساقط الصواريخ النووية على المدن والناس في كل أنحاء العالم.