بالصور - العثور على قط محنط بابتسامة مرعبة في سقيفة منزل قديم

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عثر رجل إنجليزي على قط محنط في سقيفة منزل قديم بداخل حديقة منزله الموجود بمقاطعة "لانكشاير" الإنجليزية، ليصاب بصدمة ورعب من منظر القط المخيف والملامح المرعبة الموجودة على وجه القط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "آدم وايت" البالغ من العمر 30 عاماً، قرر أن يقوم بهدم المنزل القديم الموجود بحديقة منزله للحصول على مساحه أكبر للتوسع، ليفاجأ بوجود شيء صلب بين الأنقاض وعند محاولته تفحصه فوجئ بالقط المحنط، و الإبتسامه المرعبة الموجوده على وجه القط وكأنه خرج من قصة رعب خيالية.

وقد ذكر "وايت" أن القط من المتوقع أن يكون قد حُجز في المنزل القديم لمدة 30 عاما، وأنه من المتوقع أنه تعرض لظروف كيميائية معينة أدت إلى تحنيط جثته، مثل انخفاض الرطوبه، وعدم وجود هواء كافٍ في المكان.

وقد قامت زوجة "وايت" بنشر صورة القط المحنط عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لتسبب صدمة واضطراب في جميع أنحاء العالم، كما أثارت الصورة فضول محبي قصص الرعب.