living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - منزل تسبب في 48 حادثاً في عام واحد فقط!.. ما السبب؟

12
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ربما عند سماعك الخبر ربما لن تصدقه، ولكنه في الواقع حقيقة غريبة، ففي أحد شوارع الصين يقع منزل تسبب في قرابة 50 حادثاً في عام واحد.
 
فأول شيء تراه عند هذا المنزل، لافتة صفراء ضخمة مدون عليها باللغة الصينية "سِر ببطء"؛ وذلك لأن 48 سيارة وشاحنة تحطمت في الفناء الأمامي لمنزل هذه الأسرة في العام الماضي وحده.
 
وذكر تقرير لصحيفة "بكين يوث ديلي" أنَّ المنزل الواقع في هيلونغجيانغ بشمال الصين يقع على شارع مُؤَدٍّ إلى طريق سريع.
 
يقع المنزل بجانب تقاطع طرق قائم الزاوية؛ لذلك لا يمكن للسيارات أن تبطئ في الوقت المناسب وهي تجتاز الدوران بعد الطريق السريع، وينتهي بها الأمر وهي تصطدم بسور المنزل.
 
لم يكن المنزل دائماً في قلب هذا التقاطع.
 
فقد عاش أصحاب المنزل؛ شو رن شيانغ البالغة من العمر 29 عاماً، وزوجها هو هايجون، على قطعة أرض من هذا الطريق الضيق قبل بناء هذا التقاطع الذي تبلغ زاويته 90 درجة.
 
وتقدر شو أنَّ أكثر من 100 حادثة وقعت في الفناء الأمامي للمنزل منذ أن شُيِّد هذا التقاطع قبل نحو 7 سنوات.
 
وقد منع الزوجان ابنتهما من اللعب في الفناء؛ خوفاً من اصطدام سيارة بها.
 
ويقال إنَّ المسؤولين يبحثون في المشكلة؛ إذ تقوم حكومة المقاطعة بمراجعة إجراءات السلامة.
 
وعلى الرغم من ذلك، قامت شو بتحصين الفناء الأمامي لمنزلها بالطوب والحصى والرمال كحاجز لمنع السيارات من إلحاق الضرر الفعلي بمنزلها.
 
وقالت شو: "لو كنا علمنا أنَّ (المسؤولين) سيبنون التقاطع أمام منزلنا، لكنا بنينا منزلنا على قطعة أرض إلى الوراء قليلاً".
 
(huffpost)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout