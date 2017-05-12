بالصور - منزل تسبب في 48 حادثاً في عام واحد فقط!.. ما السبب؟

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ربما عند سماعك الخبر ربما لن تصدقه، ولكنه في الواقع حقيقة غريبة، ففي أحد شوارع الصين يقع منزل تسبب في قرابة 50 حادثاً في عام واحد.

فأول شيء تراه عند هذا المنزل، لافتة صفراء ضخمة مدون عليها باللغة الصينية "سِر ببطء"؛ وذلك لأن 48 سيارة وشاحنة تحطمت في الفناء الأمامي لمنزل هذه الأسرة في العام الماضي وحده.

وذكر تقرير لصحيفة "بكين يوث ديلي" أنَّ المنزل الواقع في هيلونغجيانغ بشمال الصين يقع على شارع مُؤَدٍّ إلى طريق سريع.

يقع المنزل بجانب تقاطع طرق قائم الزاوية؛ لذلك لا يمكن للسيارات أن تبطئ في الوقت المناسب وهي تجتاز الدوران بعد الطريق السريع، وينتهي بها الأمر وهي تصطدم بسور المنزل.

لم يكن المنزل دائماً في قلب هذا التقاطع.

فقد عاش أصحاب المنزل؛ شو رن شيانغ البالغة من العمر 29 عاماً، وزوجها هو هايجون، على قطعة أرض من هذا الطريق الضيق قبل بناء هذا التقاطع الذي تبلغ زاويته 90 درجة.

وتقدر شو أنَّ أكثر من 100 حادثة وقعت في الفناء الأمامي للمنزل منذ أن شُيِّد هذا التقاطع قبل نحو 7 سنوات.

وقد منع الزوجان ابنتهما من اللعب في الفناء؛ خوفاً من اصطدام سيارة بها.

ويقال إنَّ المسؤولين يبحثون في المشكلة؛ إذ تقوم حكومة المقاطعة بمراجعة إجراءات السلامة.

وعلى الرغم من ذلك، قامت شو بتحصين الفناء الأمامي لمنزلها بالطوب والحصى والرمال كحاجز لمنع السيارات من إلحاق الضرر الفعلي بمنزلها.

وقالت شو: "لو كنا علمنا أنَّ (المسؤولين) سيبنون التقاطع أمام منزلنا، لكنا بنينا منزلنا على قطعة أرض إلى الوراء قليلاً".

(huffpost)