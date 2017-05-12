"قبلة شيطانية" لبابا الفاتيكان

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قبل أقل من أسبوعين من اجتماعهما الأول في روما، ظهر ملصق يظهر البابا فرانسيس يحظى بقبلة شيطانية من دونالد ترامب.

وكتب تحت الصورة باللغتين الإنجليزية والإيطالية "الخير يغفر الشر" وذلك بحروف صغيرة على حزام فرانسيس.

وتظهر الصورة فرانسيس، الذي كان يرتدى ثوبا أبيض، وهو يحتضن ترامب، الذي كان له قرنان أحمران ومعه مسدس في جرابه.

ومن المقرر أن يلتقي فرانسيس بترامب في 24 مايو في الفاتيكان. ويشكل البابا في كثير من الأحيان محور فن الشارع في روما.

وفي بداية توليه منصبه، ظهرت ملصقات لفرانسيس يرتدي فيها ثيابا كرجل خارق بالقرب من الفاتيكان.

لكن الآونة الأخيرة شهدت انتشار عشرات الملصقات التي تنتقد إجراءاته الصارمة ضد المحافظين.

وتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على نشر صورة الملصق.