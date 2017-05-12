زوجة ماكرون تعلّق على صورة ميريام كلينك ...فماذا قالت ؟!

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بعد فوز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات، نشرت ميريام كلينك صورة لماكرون مع زوجته بريجيت ترونيو، عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور “انستغرام”.

الصورة التي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعي كلينك، شكّلت مفاجأة بعدما حصلت على تعليق من بريجيت نفسها، جاء فيه: “شكرا جزيلا ميريام كلينك!”

يُشار إلى أن هذا الحساب الذي يحمل إسم بريجيت ماكرون، بالاضافة إلى كلمة “رسمي”، قد لا يكون الحساب الخاصّ لسيدة فرنسا الأولى، إذ أنّه لا يحمل أي علامة تشير إلى ذلك من قبل “انستغرام”.