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كارثة مأساويّة.. حفل زفاف يتحوّل إلى "حمام دم"!

11
MAY
2017
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قضى 24 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وأصيب كثيرون آخرون إثر انهيار جدار خلال حفل زفاف في غرب الهند، وفق ما أعلنت الشرطة.

ودخل المدعوون إلى الحفل، كوخاً من صفيح، متاخماً للجدار الذي سقط، وفق ما أوضح رئيس الشرطة المحلّية أنيل تانك. وقال إنّ "الكوخ والجدار المتاخم له انهارا بسبب عاصفة".

وتعرّض 26 شخصاً لإصابات، بينهم 15 في حال خطرة. وبحسب وكالة الأنباء الهنديّة "برس ترست أوف إنديا"، كانت أكشاك طعام مصفوفة على الحائط البالغ علوه 4 أمتار والممتدّ على 27 متراً.

وقال رجل إسعاف في موقع الحادثة في باراتبور في ولاية راجاستان: "عملنا طوال الليل وحاولنا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص... كان الأمر مريعاً".

وفتحت الشرطة تحقيقاً في هذه الحادثة، وأوقفت أحد القيمين على الموقع بشبهة القتل جرّاء الإهمال، وفق مصدر قضائي محلّي.

وصرّح القاضي ناريندرا كومار لوسائل الإعلام: "سوف نرى إذا كانت في حوزتهم رخص صالحة. وإذا لم يكن الحال كذلك، سوف نُطلق الملاحقات الواجبة"، معلناً عن تعويضات بقيمة 50 ألف روبية (775 دولاراً)، تقدّم لعائلة كلّ شخص قضى في الحادثة.

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