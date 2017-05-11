ابنه مشاغب ومدرس الفيزياء اشتكى عدة مرّات.. أب يتخلى عن صبره ويقرر وضع حد لسلوك التلميذ، فماذا فعل؟

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ذهب أبٌ إلى مدرسة ابنه للجلوس جواره خلال حصة مادة الفيزياء، بعدما تلقَّى عدة شكاوى من مُعلم ابنه البالغ من العمر 17 عاماً، بسبب سوء سلوكه.

وتلقى والدا الطالب براد هوارد، وفق دايلي ميل، عدداً من الشكاوى من مُعلِّمِه في مادة الفيزياء بسبب سلوكه السيئ في صفه الدراسي الصباحي بإحدى مدارس ولاية تكساس الأميركية.

وقال براد لموقع "باز فيد": "أحبُّ أن أتكلم كثيراً أثناء الحصة، ولذلك استمر مُعلمي في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى والدي للشكوى من الأمر".

والد براد قال: "يوم الجمعة هو يوم عطلتي الوحيد"؛ ولذلك عندما أيقظته زوجته وذكَّرته بمرافقة ابنهما إلى المدرسة قال في نفسه: "يا إلهي، ماذا فعلت بنفسي؟".

عندما دخل براد إلى فصله، وجد والده في انتظاره، وقال عن تلك اللحظة: "لم ألاحظه حتّى إلا بعد أن رحبتُ بكل أصدقائي، ولكنَّني كنتُ مصدوماً للغاية، ولم أستعد نفسياً للتعرض إلى موقفٍ مثل ذلك".

ورغم ذلك، بدا أصدقاء براد وكأنَّهم أحبوا وجود والده بجانبهم، لكن الوالد قال إنَّه يعتقد أنَّهم أحبوا رؤية صديقهم وهو يتعرض لموقفٍ مزعجٍ، مضيفاً أتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. لا أعتقد أنَّني سأقوم به مرةً أخرى أبداً".

(huffpost)