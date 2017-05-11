بالصور - حين سقط بوتين أرضا

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أظهرت صور التقطت خلال مبارة ودية للهوكي على الجليد أجريت في مدينة سوتشي الروسية لحظة سقوط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي كان يشارك في اللقاء، أرضا.

وأحرز الرئيس الروسي، البالغ من العمر 64 عاما، ستة أهداف خلال مشاركته في مباراة "نجوم الدوري الليلي" لهوكي الجليد، الأربعاء.

وشارك في المباراة أيضا وزير الدفاع سيرغي شويغو والبطل الأولمبي فياتشيسلاف فيتيتسوف وألكسي كاساتوف ولاعب الهوكي الشهير بافل بوري.

يشار إلى أن بوتن يعشق رياضة الهوكي، حيث يظهر دائما في صور وفيديوهات وهو يشارك في مباريات أو يخوض التدريب، مرتديا القميص رقم 11.