بالصور: سحرتها نصيحته فكافأته بكاميرا.. ماذا قال مشرَّد لسائحة ونال إعجاب الآلاف؟

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لم يكن يتوقع المشرَّد آندرو أنْ يصبح نجماً على شبكات التواصل الاجتماعية على مدار اليومين الماضيين، بسبب نصيحة منه لسائحة عربية في لندن، بل وأكثر من ذلك، فقد حصل على مأوى أيضاً.



القصة بدأت بصورة رغبت الشابة سماح بيازيد بالتقاطها إلى جانب شجرة كرز في حديقة هولاند، حيث كان آندرو قريباً منها وصديقتها، فقال لها “قومي بهزِّ شجرة الكرز، حينها ستكون الصورة أجمل”.



وبالفعل هذا ما فعلته لتحصل على صورة بحسب وصفها “رائعة”، جمال الصورة بتفاصيلها دفع بيازيد لاقتراح فكرة على آندرو، قالت له “أنت إنسان مبدع، تخيَّل لو كانت لديك كاميرا فورية تصوِّر الناس وتكسب منها قوتَ يومك”.



ولكن من لا يملك منزلاً ولا مأوى بالتأكيد لن يملك ثمن كاميرا، وهذا ما فعلته الشابة السائحة، حيث اشترت له كاميرا فورية وورقة كبيرة كتبت عليها “هل تريد صورة فورية؟ أنا مصور بلا مأوى، ادعمني، 5 باوند للصورة”.

المنشور الذي كتبته سماح ونال آلاف الإعجابات والمشاركات كان سبباً للفت أنظار أحد الملاجئ في لندن، حيث ردَّ في أحد التعليقات “أنهم حصلوا على عنوان آندرو وسيذهبون إليه قريباً لمساعدته” بحسب هافيغنتون بوست عربي.