living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: سحرتها نصيحته فكافأته بكاميرا.. ماذا قال مشرَّد لسائحة ونال إعجاب الآلاف؟

11
MAY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يكن يتوقع المشرَّد آندرو أنْ يصبح نجماً على شبكات التواصل الاجتماعية على مدار اليومين الماضيين، بسبب نصيحة منه لسائحة عربية في لندن، بل وأكثر من ذلك، فقد حصل على مأوى أيضاً.


القصة بدأت بصورة رغبت الشابة سماح بيازيد بالتقاطها إلى جانب شجرة كرز في حديقة هولاند، حيث كان آندرو قريباً منها وصديقتها، فقال لها “قومي بهزِّ شجرة الكرز، حينها ستكون الصورة أجمل”.

وبالفعل هذا ما فعلته لتحصل على صورة بحسب وصفها “رائعة”، جمال الصورة بتفاصيلها دفع بيازيد لاقتراح فكرة على آندرو، قالت له “أنت إنسان مبدع، تخيَّل لو كانت لديك كاميرا فورية تصوِّر الناس وتكسب منها قوتَ يومك”.


ولكن من لا يملك منزلاً ولا مأوى بالتأكيد لن يملك ثمن كاميرا، وهذا ما فعلته الشابة السائحة، حيث اشترت له كاميرا فورية وورقة كبيرة كتبت عليها “هل تريد صورة فورية؟ أنا مصور بلا مأوى، ادعمني، 5 باوند للصورة”.

المنشور الذي كتبته سماح ونال آلاف الإعجابات والمشاركات كان سبباً للفت أنظار أحد الملاجئ في لندن، حيث ردَّ في أحد التعليقات “أنهم حصلوا على عنوان آندرو وسيذهبون إليه قريباً لمساعدته” بحسب هافيغنتون بوست عربي.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout