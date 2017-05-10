هل حصل اتفاق أميركي- روسي حول إنشاء مناطق "تخفيف التصعيد"؟

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علا بطرس -



تمّ التوقيع في آستانا بين القوى الثلاث روسيا، تركيا وإيران كأطراف "ضامنة" لاتفاق إنشاء مناطق "تخفيف التّصعيد" في سوريا بهدف إيقاف أعمال العنف بين طرفي النظام والمعارضة لمرحلة تجريبية كناية عن ستة أشهر قابلة للتجديد بعد إنشاء "مجموعة عمل مشترك" لتنفيذ الإتفاق. ولم تكن الولايات المتحدة الأميركية بعيدة عن مضمونه بعد زيارة وزير خارجيتها ريكس تيلرسون الى موسكو وتباحث الرئيس بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بهدف تعزيز "نظام وقف إطلاق النار". وفي حين، شدّد الجانب الأميركي على إنشاء "مناطق آمنة" فقد ابتدع الروس مصطلحاً جديداً يكون مقبولاً من الأطراف الداخلية كما الخارجية على السّواء تُرجم عملياً بجولة الآستانا الرابعة.



وتُعتبر مناطق "تخفيف التصعيد" في 8 محافظات تنشط فيها فصائل المعارضة وتشمل: جزء من محافظة إدلب وغرب اللاذقية ووسط حماه وشمال حلب وريف حمص والغوطة الشرقية في دمشق وأجزاء من جنوب سوريا في درعا والقنيطرة. وفي حين، يُعتبر مصطلح مناطق "تخفيف التصعيد" جديداً في مفاهيم النزاعات الدّولية المعروفة سواء "المناطق الآمنة" أو "العازلة"، تبقى تلك المناطق أقصى ما توصّل اليه الأفرقاء الدوليون والإقليميون بعد مكوكيات جنيف وآستانا. ويبقى السؤال هل ستؤدي هذه المناطق الى تحقيق السّلم المستدام والى انهاء الحرب الأهلية في سوريا؟



يرى البعض أنّ إنشاء مناطق معيّنة داخل الدولة التي تشهد نزاعاً مسلّحاً يُثير المخاوف من إمكانية عزل هذه المناطق عن سلطة الدولة المركزية، وتكون "عازلة" بمعنى محمية من دولة خارجية، وتحظى ب"الحظر الجوّي" وهذا ما يفكك الهوية الوطنية ووحدة الشعب. وتبدو تجربة كردستان العراق نموذجاً للحماية التي وفّرتها القوات الأميركية كنتيجة لحرب الخليج الثانية عام 1990 والتي حصلت على وضعية الإستقلال الذاتي بعد سقوط صدام حسين عن الحكم في العام 2003. إلا أن التجربة السورية ربّما لن تكون مشابهة للتجربة العراقية بفعل الدور الحثيث الذي يقوم به الروس للمحافظة على وحدة سوريا واستقلالية أراضيها.



ينشط "المركز الروسي للمصالحات" في حميميم مدعوماً بدور لوزارة تُعنى بالمصالحات في الحكومة السورية الى تدعيم لغة الحوار وتسليم السّلاح للمقاتلين وتسوية أوضاعهم للإنخراط في الحياة المدنية والعيش في كنف الدولة. كما تحصل عملية نقل للسكان المحاصرين من طرفي الموالين للنظام أو المعارضة وانتقالهم الى مناطق أكثر أمناً ضمن البيئة التي يؤيّدونها. ويُعتبر نشوء مناطق "تخفيف التصعيد" المرحلة الثالثة من الخطة التي ستُشكّل ربّما فرصة لبداية حلّ سياسي، بدور لعمل المنظمات الإنسانية تحت حراسة العسكريين الأجانب. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إنشاء هذه المناطق "يجب أن يصبح خطوة هامّة على طريق تعزيز نظام الهدنة".



وتبقى الإشكالية الأبرز التي يطرحها لبنان والتي باتت تقضّ أمنه واستقراره متى ستبدأ العودة الآمنة للنازحين السوريين الى ديارهم؟