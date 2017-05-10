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3 شبان انتحلوا صفة عناصر أمنيين وخطفوه من امام جامعته في الدامور.. وهذا ما حصل!

10
MAY
2017
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صدر عن قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي: "تمكنت دورية من مديرية جبل لبنان الاقليمية، من القبض على 3 شبان من التابعية السورية، أقدموا على خطف مواطنهم محمد صالح أحمد في بلدة الدامور، قرب جامعة MUBS، مدعين أنهم عناصر من جهاز أمني، وفروا به الى جهة مجهولة، مستقلين سيارة من نوع كيا خضراء اللون، مجهولة باقي المواصفات.
 
بعد مراجعة مراكز الاجهزة الأمنية في المنطقة المذكورة من قبل المكتب الاقليمي لأمن الدولة، تبين أن الخاطفين انتحلوا صفة عناصر أمنيين، وأقدموا على خطف المدعو محمد صالح أحمد وضربه، إنتقاما منه بسبب خلافات شخصية. 
 
تم تحرير المدعو محمد صالح أحمد من قبضة الخاطفين السوريين الثلاثة الذين أوقفوا رهن التحقيق بتهمة الخطف وادعاء صفة أمنية وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان".
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