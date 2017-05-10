living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - ما هو سر المياه التي يشربها الأسد؟

10
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بث الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية مقطع فيديو من الحديث الذي اجراه الرئيس بشار الاسد لقناة "ONT" البيلاروسية أمس  في الذكرى الـ72 للنصر على النازية، وخلال المقابلة قدم صحفي بيلاروسي للرئيس السوري الماء في قارورة قال إنها مقدسة، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
 
وقال الصحفاي للأسد: "أود أن تعرفوا بأن (القارورة) هذه رمز لنصرنا. اليوم هو الـ 9 من أيار (هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية). حفظ الآباء والأجداد الماء هنا. هذا أقدس شيء. أنا طلبت من زملائي هنا في سوريا أن يملأوا هذه القارورة من أحد الينابيع المقدسة بالقرب من دمشق، واليوم سأقوم رمزيا بصب هذا الماء لكم".
 
وأضاف الصحافي "القارورة الحافظة من بيلاروسيا والماء من سوريا. عُبئت من ذلك نبع الفيجة الذي احتله الإرهابيون 3 مرات. وكما تعرفون الماء هو رمز الحياة، أتمنى أن يحل السلام المنتظر منذ وقت طويل على أرضكم الخيرة أرض الجنة. ليحفظكم الرب".
 
وبعدما تشارك الأسد والصحافي شرب الماء، قال الرئيس السوري لضيفه إن "المياه هي نعمة لأنها هبة من الله. ولكن هذه المياه التي جلبتها من نبع الفيجة يضاف لها بأن عمّدت بدماء المقاتلين السوريين من أجل أن تعود لكل منزل في دمشق". 
 
وتابع "الملايين كانوا محرومين من هذه النعمة لأشهر بسبب الحصار الإرهابي. نشرب هذه المياه على أمل ألا تذهب دماء أبطال الجيش السوري هدراً وإنما لتعيد كل المياه والكهرباء والأمان إلى كل منزل في سوريا".
 
(sputnik)
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout