بالفيديو - ما هو سر المياه التي يشربها الأسد؟

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بث الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية مقطع فيديو من الحديث الذي اجراه الرئيس بشار الاسد لقناة "ONT" البيلاروسية أمس في الذكرى الـ72 للنصر على النازية، وخلال المقابلة قدم صحفي بيلاروسي للرئيس السوري الماء في قارورة قال إنها مقدسة، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الصحفاي للأسد: "أود أن تعرفوا بأن (القارورة) هذه رمز لنصرنا. اليوم هو الـ 9 من أيار (هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية). حفظ الآباء والأجداد الماء هنا. هذا أقدس شيء. أنا طلبت من زملائي هنا في سوريا أن يملأوا هذه القارورة من أحد الينابيع المقدسة بالقرب من دمشق، واليوم سأقوم رمزيا بصب هذا الماء لكم".

وأضاف الصحافي "القارورة الحافظة من بيلاروسيا والماء من سوريا. عُبئت من ذلك نبع الفيجة الذي احتله الإرهابيون 3 مرات. وكما تعرفون الماء هو رمز الحياة، أتمنى أن يحل السلام المنتظر منذ وقت طويل على أرضكم الخيرة أرض الجنة. ليحفظكم الرب".

وبعدما تشارك الأسد والصحافي شرب الماء، قال الرئيس السوري لضيفه إن "المياه هي نعمة لأنها هبة من الله. ولكن هذه المياه التي جلبتها من نبع الفيجة يضاف لها بأن عمّدت بدماء المقاتلين السوريين من أجل أن تعود لكل منزل في دمشق".

وتابع "الملايين كانوا محرومين من هذه النعمة لأشهر بسبب الحصار الإرهابي. نشرب هذه المياه على أمل ألا تذهب دماء أبطال الجيش السوري هدراً وإنما لتعيد كل المياه والكهرباء والأمان إلى كل منزل في سوريا".

(sputnik)