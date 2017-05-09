إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم أطفال في تفجير سيارة في تايلاند

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صيب أكثر من 50 شخصا، بينهم أطفال، بجروح في تفجير سيارة مفخخة أمام متجر في محافظة فطاني بجنوب تايلاند.

وأعلن مسؤول في الشرطة التايلاندية عن وقوع انفجارين، الأول كان عن طريق قنبلة كانت مزروعة على دراجة نارية أدى إلى بث الذعر في نفوس المدنيين، أما الثاني فكان عن طريق سيارة مفخخة.

ووقع التفجير في موقف متجر من سلسلة "بيغ سي" في محافظة "فطاني" التي تشهد أعمال عنف منذ سنوات.

وأكدت الشرطة أن 51 شخصا بينهم أطفال أصيبوا بجروح، وأن حالة أربعة منهم خطرة.

وأدانت منظمة "يونيسيف" التفجير، واعتبرت أن استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال "غير مقبول".

ومنذ 2004 قتل أكثر من 6800 شخص في المنطقة، معظمهم مدنيون وبينهم قرابة 200 مدرس.

وتنسب معظم التفجيرات والهجمات العنيفة الى "جبهة التحرير الوطني" التي نشأت قبل بضع سنوات وتمثل القسم الأكبر من حركة التمرد، ويرفض المجلس العسكري الحاكم في تايلاند التفاوض معها.