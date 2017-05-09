بريطاني أمرته "أصوات غيبية" باغتيال ترامب

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زعم بريطاني حاول الاستيلاء على سلاح رجل أمن لإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في 2016 أنه تصرف بعد أن "سمع أصواتا" تأمره بفعل ذلك.

وكان مايكل ستانفورد (21 عاما) في لاس فيغاس على بعد أمتار من المرشح الجمهوري الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة، عندما حاول الاستيلاء على سلاح رجل أمن قبل السيطرة عليه وتوقيفه في 18 يونيو / حزيران 2016.

وحكم على هذا الشاب الذي يعاني من اضطراب في السلوك بالسجن سنة وأفرج عنه الأسبوع الماضي لحسن سلوكه وعاد الخميس إلى المملكة المتحدة وفق صحيفة "ذي صن" التي قابلته.

ونقلت عنه الصحيفة الثلاثاء قوله “كنت أسمع أصواتا تأمرني بقتل دونالد ترامب. استمر الأمر فترة وأصبح أقوى وأكثر تكراراً ثم تحول إلى صراخ".

وأضاف "كان أصدقائي يقولون إنه ينبغي وقف ترامب، إنه سيدمر البلد. عندما عرفت أنه سيتحدث في لاس فيغاس قررت أن أذهب وأن أفعل شيئا بنفسي"

وتدرب الشاب على إطلاق النار قبل يوم من التجمع وحضر إلى المكان قبل ساعات ليكون قريبا من المنصة.

وأضاف أنه يشعر اليوم "بالاشمئزاز" مما فعله ولكنه "سعيد لأن أحدا لم يصب بأذى".