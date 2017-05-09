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إدانة عنصر من "البيتلز الداعشية"

9
MAY
2017
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أصدر القضاء التركي، الثلاثاء، حكما بالسجن على مواطن بريطاني ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم داعش عرفت باسم "بيتلز"، على غرار فرقة الروك البريطانية الشهيرة.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الثلاثاء، أن خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش المتشدد ضلعت في تعذيب وقتل رهائن أجانب.

وقضت محكمة منطقة سيليفري في إسطنبول، بسجن آين ديفس، المنحدر من هامر سميث في العاصمة البريطانية لندن، بسبع سنوات وستة أشهر من السجن.
وأضافت أن المتشدد، البالغ من العمر 33 عاما، جرى اعتقاله في نوفمبر 2015، بعد محاولته تنفيذ هجمات في إسطنبول على غرار هجمات الباتاكلان في باريس.

وأوقف دافيس في شقة بمدينة اسطنبول إلى جانب ثلاثة بريطانيين آخرين، وجهت لهم اتهامات بالإرهاب، لكنهم أنكروا الانتماء لتنظيم داعش.

وادعى المدان في المحكمة أنه زار سوريا مرتين بغرض تسليم مساعدة إنسانية، لكن القضاء واجهه بصورة التقطها مع السلاح في محافظة إدلب، شمالي سوريا.

وقال دافيس إنه كان غبيا حين التقط صورة مع السلاح في سوريا، مضيفا أن كثيرا من الناس يلتقطون الصور مع السلاح من باب المزاح، دون أن تكون لهم علاقة بالتنظيمات المتشددة.

وتشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية، في أن يكون دافيس واحدا من أربعة دواعش بريطانيين، يضمون كلا من محمد إموازي المعروف بالجهادي جون، وهو متشدد دبر اختطاف وتعذيب وقتل عمال بريطانيين والصحفيين الأميركيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي.

وذكرت مصادر بريطانية، أن دافيس اعتنق الإسلام أثناء قضائه عقوبة سجنية في بريطانيا، كما أنه ضلع في جرائم صغرى وأدين بسبب حيازة مخدرات وأسلحة نارية.

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