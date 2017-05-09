أقنعها بالذهاب معه لإعطائها آيس كريم... بالصور: ما حصل لاحقا لم يكن يتوقعه!

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شاهد بالصور ... هكذا عُوقِبَ رجل كان يهمّ باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات!

وكالات- شاشة نيوز- تعرّض رجلٌ يبلغ من العمر (48 عاماً) للضرب المبرح، بعدما ضبطه سكان إحدى ضواحي العاصمة الكازاخستانية “أستانا”، وهو يحاول الاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ من العمر (6 سنوات).

وضبطت مجموعة من العمال في منطقة نائيةٍ نوعاً ما، الرجل وهو يقوم بخلع ثياب الطفلة للاعتداء الجنسي عليها، بعدما اقنعها بالذهاب معه لإعطائها آيس كريم. وفق ما قالوا.

وسلّم العمالُ الرجلَ المتهم بمحاولة الاعتداء الجنسيّ الى الشرطة، وقال متحدث باسمها إن المشتبه فيه لدي سجلّ جنائيّ سابق وكان محتجزاً.