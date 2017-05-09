لاجئ سوري يخرج عن المألوف في تسمية ابنه الكندي

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خرج لاجئ سوري في كندا وزوجته عن المألوف في الاسم الذي أطلقاه على مولودهما الجديد الذي أبصر النور بعيدا عن بلاده.

وسمى الزوجان مولودهما على اسم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، امتنانا لمبادرته بالسماح للاجئين بدخول بلاده.

وأوردت صحيفة "تورونتو ستار" أن جاستن ترودو آدم بيلان ولد يوم 4 مايو في أحد مستشفيات كالغاري بمقاطعة ألبرتا. وكان والداه عفراء ومحمد بيلان قد قدما إلى كندا من سوريا التي مزقتها الحرب مع طفليهما العام الماضي.

وقالت عفراء للصحيفة إن عائلتها تحب ترودو وتقدره، وإنه السبب في وجودهم في كندا. وأشارت إلى أن جاستن ترودو الصغير هو أول مواطن كندي في العائلة، وقد سبقهم إلى الحصول على الجنسية الكندية.

وقالت الحكومة الكندية إن اكثر من 40 ألف سوري وصلوا إلى البلاد منذ نوفمبر 2015.