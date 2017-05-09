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إخلاء محطة قطارات في باريس ليلاً لأكثر من ساعتين والسبب؟

9
MAY
2017
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تم إخلاء محطة القطارات "غار دو نور" في باريس ليل امس لمدة تجاوزت الساعتين، وذلك بعد ورود معلومات عن وجود ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم في قطار قادم من شمال فرنسا.

وقد أخليت محطة القطارات في إطار عملية واسعة للشرطة وانتهت هذه العملية نحو الساعة 01,50 من فجر اليوم بدون أن تسفر عن أي نتيجة.
وكتبت قيادة شرطة باريس في تغريدة على تويتر "انتهاء عمليات التحقق. عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي".


وقد أخليت المحطة قبيل منتصف الليل ليتاح لكتيبة البحث والتدخل تفتيش قطار قادم من فالانسيان (شمال) كان يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص على متنه، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.


وقالت المصادر إن هذه العملية التي أطلق عليها اسم "تبديد الشكوك" تقررت بعد إنذار أطلقته موظفة تعمل في قسم تذاكر "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية".

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