خطط لقتل شريكته، ولن تصدقوا السبب!

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قال متقاعد بريطاني متهم باستئجار رجال لقتل شريكته إنه كان يقوم فقط ببحث ضمن مشروعه لكتابة رواية بوليسية مشوقة.

وحسب أسوتشيدبرس، جهت لديفيد هاريس اتهامات بالتدبير لقتل شريكته هيزل أليسون، وهي كاتبة سيناريو سابقة لمسلسلات بوليسية تلفزيونية.

وقال الادعاء إن هاريس عرض على ثلاثة رجال مبالغ مالية كبيرة لقتل أليسون.

وقال هاريس ( 68 عاما) للشرطة إنه أصبح مدمنا لقراءة الروايات البوليسية المشوقة بعدما أهدي إليه في عيد الميلاد جهاز قارئ إلكتروني، فقرر أن يجرب كتابة رواية منها بنفسه.

رفض الرجل الأول القيام بالمهمة، وتوجه الثاني إلى الشرطة وأبلغ عنه. أما الثالث الذي التقاه هاريس في مرآب مركز للتسوق فاتضح أنه كان شرطيا متخفيا.

أنكر هاريس تهم تدبير عملية القتل الموجهة إليه. واستمرت محاكمته الاثنين بالمحكمة الجنائية بلندن.