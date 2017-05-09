living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حراس ملك السويد فاض بهم الكيل.. والسبب؟

9
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادة ما تطلب المؤسسات العسكرية تفويض برلمانها من أجل خوض حرب ضد دولة معادية ما أو ضد جماعة إرهابية، لكن في السويد يسعى الحرس الملكي للحصول على موافقة على قتل 10 طيور.
 
فالحرس الملكي السويدي الذي ظلت الأسرة الملكية قادرة على الاعتماد عليه لحمايتها على مدى قرون، يسعى حالياً إلى موافقة رسمية لمواجهة تهديد جديد بقصر دروتنينغهولم الملكي؛ إنه "طيور البحر العدوانية".
 
وقالت صحيفة التليغراف البريطانية، الأحد 7 مايو/أيَّار 2017؛ إنه "خلال موسم التعشيش؛ تميل طيور "خطاف البحر" إلى مهاجمة الجنود، الذين يقومون بدوريات بالقصر بزيهم الأزرق، مما تسبب في إيذاء بعض الجنود، ولكن العسكريين السويديين لم يستطيعوا إطلاق النار على تلك الطيور لأنها صُنِّفت كأنواع برّية خاضعة للحماية.
 
ونتيجة لذلك؛ يسعى القصر إلى الحصول على موافقة من أجل إطلاق النار على 10 طيور تُعشش بمواضع قيام الجنود بدورياتهم.
 
وقال ستيفان ويرتن، المسؤول عن القصر، في تصريح لصحيفة "إكسبريسن" السويدية "هذه مُشكلة نحاول حلّها بأفضل الطرق الممكنة".
 
وأضاف: "لقد جرّبنا بالفعل كافة الطرق التي كان بإمكاننا التفكير فيها، وهذا هو ملاذنا الأخير. وقد لجأت إلينا القوات المُسلحة لمرّات عديدة، طالبين منّا حل تلك المشكلة، التي يعتبرونها مُشكلة كبيرة".
 
ومع ذلك، يعارض سورين ليندن، من جمعية ستوكهولم لعلوم الطيور تلك الخطوة.
 
حيث قال إن "إثارة تلك المشكلة المسماة تنظيم وضبط الحياة البرية يعد أمراً مثيراً للسخرية. هل بعض طيور الخرشنة "خطاف البحر" عنيفة ضد الحرّاس؟ تزن تلك الطيور بحدٍ أقصى 100 غرام، هي طيور صغيرة، يمكنك إبعادها باستخدام عصا أو مظلّة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout