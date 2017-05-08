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بالصورة- وثيقة سرية تكشف عن اتفاق أمريكي سعودي.. وهذا ما يتضمّنه!

8
MAY
2017
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بانوراما دولية

تم تسريب وثيقة من قبل وسائل إعلام محلية وخارجية كشفت الستار عن صفقة سرية جرت بين واشنطن والرياض، وتنص الوثيقة على رفع أسماء الدول الخليجية من قائمة الدول المحظورة رعاياها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في نص الوثيقة، أن واشنطن أدرجت أسماء دول الخليجیة ضمن قائمة الدول المحظورة سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة، قبل إعلان القائمة رسمياً.

ويتضح في الوثيقة أن رئيس الديوان الملكي السعودي، خالد بن عبد الرحمن العيسى، وجه عطفاً على برقية من وزارة الخارجية السعودية، مذكرة إلى وزير الداخلية، محمد بن نايف، تفيد بصدور أمر ملكي بشأن تنفيذ “اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة لحذف أسماء الدول الخليجية من قائمة الدول المحظور رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة”.

وطلب رئيس الديوان الملكي السعودي، في الوثيقة، من وزير الداخلية، بتكليف المديرية العامة للمباحث بإنشاء بنى تحتية تسهل مراقبة وتنصت مكالمات هاتفية تجريها رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية.

ونصت الوثيقة السرية أنه سيستعان بالكوادر المؤهلة والمتخصصة من جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية لإنشاء البنى التحتية، ويتم ابلاغ الأمر للجهات المختصة في البلاد لاعتماده والعمل به.

وذكرت الوثيقة أنه تم رصد مبلغ 9 مليارات ريال سعودي لتنفيذ هذه الخطة، وفق ما ورد في نص المذكرة.

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