ناجون: المئات ربما غرقوا بالبحر المتوسط في أيام

قال ناجون في ليبيا وإيطاليا في إفادات أدلوا بها للسلطات إن أكثر من 200 مهاجر يعتقد أنهم غرقوا في البحر المتوسط، وإن الأمواج جرفت عدة جثث بينها جثة رضيع إلى أحد الشواطئ الليبية.

وقال خفر السواحل في إيطاليا وليبيا إنه تم إنقاذ أكثر من 7500 شخص من المياه قبالة السواحل الليبية منذ يوم الخميس.

وقالت مجموعتان من الناجين إن المئات غرقوا عندما بدأت قواربهم المطاطية ينفذ منها الهواء وقبل وصول عمال الإغاثة.

وتم نقل حوالي 540 مهاجرا إلى ساحل كاتانيا في صقلية الاثنين، في مجموعات على متن قوارب صغيرة من سفينة تابعة للبحرية الإيطالية.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لاقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بلغ أكثر من 1150 قتيلا.

وأضاف المتحدث أنه يمكن ملاحظة تزايد عدد الأسر السورية التي تعبر البحر للوصول إلى إيطاليا على الأرجح نتيجة استمرار الصراع الدائر في سوريا وتحول ليبيا تدريجيا إلى مكان غير مستقر للأسر التي لجأت إلى هناك.