داعش يوجه بوصلة شاحناته القاتلة إلى لندن

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ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأحد، أن تنظيم “داعش” الإرهابي طلب من أنصاره في بريطانيا استخدام الشاحنات لاستهداف المارة في المناطق المزدحمة بالعاصمة لندن.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشر أمس (7 مايو/أيار 2017)، أن تنظيم “داعش” حث مؤيديه وأنصاره في بريطانيا عبر مجلته الإلكترونية “دابق” على “استهداف المارة وتقطيعهم وذلك من خلال دهسهم بالشاحنات في الأماكن التي تشهد ازدحاما في لندن”.

وأشارت إلى أن مجلة “دابق”، بينت المناطق المزدحمة في العاصمة البريطانية مثل شارع ريجنت ودوار بيكاديلي وسط لندن، وبالتالي فهي تمثل أهدافا نموذجية للعمليات التي قد يقوم بها أنصار التنظيم مستقبلا.

كما بينت “دابق” بأن أفضل الطرق لتنفيذ هذه الهجمات هي الشاحنات الكبيرة والثقيلة، كالشاحنة التي قامت بهجوم برلين نهاية العام الماضي، ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن “داعش” أشاد في مجلته بهجمات الدهس السابقة التي وقعت في أوروبا.

الجدير بالذكر أن بريطانياً يدعى “خالد مسعود” قام في شهر آذار الماضي، بهجوم على مجموعة من المشاة فوق جسر ويستمنستر وسط لندن ليقتل إمرأة ويصيب 12 آخرين بجروح، مستخدما سيارة دفع رباعية قبل أن يندفع نحو بوابات البرلمان البريطاني الخاصة بالسيارات، ثم خرج من سيارته متجها نحو مجلس العموم ليطعن شرطيا، قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار عليه وإسقاطه قتيلا على الفور.