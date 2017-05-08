living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - لن تصدقوا أين ذهبت وماذا فعلت لوبان بعد اعلان نتائج الانتخابات!

8
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما أسدل الستار على الانتخابات الفرنسية، وأعلن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، ظهرت الأخيرة في فيديو بنادٍ ليلي وهي ترقص مع أصدقائها، حسبما تظهر في مقطع مصور انتشر في وسائل الإعلام.
 
يبدو أن لوبان مقتنعة فعلاً وسعيدة بالنتيجة التي حققها حزبها، فردة فعلها التي تظهر في الفيديوهات التي انتشرت، جاءت بعد تصريحها بأن النتيجة كانت "تاريخية وكبيرة" بالنسبة لليمين المتطرف.
 
وتمنت لوبان لماكرون "النجاح في مواجهة التحديات الكبرى"، وأشادت "بنتيجة تاريخية وكبيرة" لحزبها في انتخابات الرئاسة.
 
وقالت لوبان في بيان مقتضب بعد صدور النتائج، أنها اتصلت بماكرون لكي تتمنى له "النجاح" في مواجهة "التحديات الكبرى"، معلنة أنها ستقود الجبهة الوطنية إلى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران.
 
وأشارت لوبان إلى أنه يتعين إعادة إطلاق حزبها الجبهة الوطنية، اليميني المتطرف. وأضافت في خطاب مقتضب لأنصارها: "الجبهة الوطنية يجب أن تجدد نفسها بصورة جذرية، لكي ترقى لمستوى الفرصة التاريخية وتلبي توقعات الشعب الفرنسي".
 
وأضافت: "سأقترح البدء في هذا التحول العميق لحركتنا من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة".
 
 
(huffpost)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout