بالفيديو - لن تصدقوا أين ذهبت وماذا فعلت لوبان بعد اعلان نتائج الانتخابات!

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بعدما أسدل الستار على الانتخابات الفرنسية، وأعلن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، ظهرت الأخيرة في فيديو بنادٍ ليلي وهي ترقص مع أصدقائها، حسبما تظهر في مقطع مصور انتشر في وسائل الإعلام.

يبدو أن لوبان مقتنعة فعلاً وسعيدة بالنتيجة التي حققها حزبها، فردة فعلها التي تظهر في الفيديوهات التي انتشرت، جاءت بعد تصريحها بأن النتيجة كانت "تاريخية وكبيرة" بالنسبة لليمين المتطرف.

وتمنت لوبان لماكرون "النجاح في مواجهة التحديات الكبرى"، وأشادت "بنتيجة تاريخية وكبيرة" لحزبها في انتخابات الرئاسة.

وقالت لوبان في بيان مقتضب بعد صدور النتائج، أنها اتصلت بماكرون لكي تتمنى له "النجاح" في مواجهة "التحديات الكبرى"، معلنة أنها ستقود الجبهة الوطنية إلى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران.

وأشارت لوبان إلى أنه يتعين إعادة إطلاق حزبها الجبهة الوطنية، اليميني المتطرف. وأضافت في خطاب مقتضب لأنصارها: "الجبهة الوطنية يجب أن تجدد نفسها بصورة جذرية، لكي ترقى لمستوى الفرصة التاريخية وتلبي توقعات الشعب الفرنسي".

وأضافت: "سأقترح البدء في هذا التحول العميق لحركتنا من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة".

(huffpost)