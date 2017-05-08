أوباما.. عودة أخرى إلى الأضواء

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يعود الرئيس الأميركي السابق مجددا إلى الأضواء عندما تسلم رسميا جائزة الشجاعة السياسية من عائلة الرئيس جون كنيدي.

وتمت تسمية أوباما للحصول على الجائزة هذا العام، وتسلمها الأحد ليلا بمكتبة جون كنيدي.

الجائزة المسماة على اسم كتاب فائز بجائزة بيوليتزر عام 1957 من تأليف الرئيس الأسبق يعرف بثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي خاطروا بتاريخهم السياسي بتبني مواقف التزاما بمبادئهم وإن تكن مواقف لم تكسبهم شعبية.

يأتي ظهور أوباما بعد أيام فقط من نجاح الجمهوريين بمجلس النواب من تمرير مشروع قانون يلغي الكثير من قانون أوباما للرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير.

وأعلنت مؤسسة مكتبة جيه إف كيه عن الجائزة في مارس، مشيرة إلى دفع أوباما من أجل توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل ملايين الأميركيين كأحد أمثلة وضعه المصلحة العامة قبل السياسة.