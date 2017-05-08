كندا: الفيضانات تشرد المئات من منازلهم

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أدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار المستمر إلى نزوح نحو 1900 شخص من منازلهم في 126 بلدية في إقليم كوبيك الكندي. حسب أسوتشيدبرس.

وصرح وزير السلامة العامة رالف غوديل لقناة سى تى فى الأحد أن 450 جنديا يتواجدون على الأرض في جميع أنحاء الإقليم وأن هذا العدد آخذ في الازدياد. كما يشهد إقليم أونتاريو أيضا فيضانات قوية.

ومن بين أكثر المدن تضررا مدينة ريغود، غرب مونتريال. وقال العمدة هانز غرونوالد أن الإخلاء كان إلزاميا في بعض المناطق وأن رجال الإطفاء يتفقدون المنازل للتأكد من مغادرة الأفراد.

وقال عمدة مونتريال دينيس كودير أن ثلاثة حواجز هدمت في حي بييرفوندز-روكسبورو في الطرف الشمالي من المدينة. وتم إخلاء منازل فيه وكذلك على الجزيرتين القريبتين، إيل-بيزار وإيل ميرسييه الأصغر.