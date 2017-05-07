living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاتف الرئيس دونالد ترامب.. ذكي بخصائص نادرة

7
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمجرد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، حصل الرئيس دونالد ترامب على هاتف جديد معدل ومزود بنظام تشفير محصن ضد أي اختراق، وصادر الأمن القومي هاتفه القديم الذي كان يغرد منه أيام الحملة الانتخابية.

مزايا الهاتف الجديد

يحظى رؤساء الولايات المتحدة الأميركية بحماية قصوى من طرف وكالات الاستخبارات وباقي الأجهزة الأمنية، التي تحرص ليس فقط على حماية الرئيس في جولاته وتنقلاته داخل وخارج البلاد، وإنما أيضا على تحصين الرئيس ضد أي قرصنة إلكترونية.

الهاتف الجديد الذي حصل عليه دونالد ترامب يُجهل حتى الآن نوعه، غير أن تقارير صحفية أشارت إلى خضوعه لسلسلة من التعديلات من طرف الأجهزة المكلفة بحماية الرئيس.

ويطلق على نظام تشغيل هاتف الرئيس الجديد "الأمن من خلال الغموض"، وهي إحدى التقنيات المستعملة في الهندسة الأمنية، وتقوم على ابتكار نظام معلوماتي مشفر ومحصن ضد أي قرصنة.

ومن مزايا الهاتف الجديد أن كل جزء من ذاكرته مشفر، وأن الاتصالات تخضع لرقابة مسبقة.

وفي كل مرة يستقبل فيها الرئيس زعيم دولة أو يجري اجتماعا داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ينقطع اتصال الهاتف بالشبكة أوتوماتيكيا، وتتوقف كاميرا الهاتف والميكروفون عن العمل في المناسبات التي يلتقي فيها دونالد ترامب بوكالة الأمن القومي.

التطبيقات الموجودة على الهاتف محدودة ولا يسمح بتحميل أو تنزيل أي تطبيق من دون موافقة مسبقة من طرف الأمن القومي، وتقول صحيفة الدايلي ميل البريطانية، "حتى إذا أراد الرئيس إرسال تغريدة تحوي سرا من أسرار الدولة، فإن نظام الحماية الموجود على الهاتف يمنع حدوث ذلك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout