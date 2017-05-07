هاتف الرئيس دونالد ترامب.. ذكي بخصائص نادرة

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بمجرد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، حصل الرئيس دونالد ترامب على هاتف جديد معدل ومزود بنظام تشفير محصن ضد أي اختراق، وصادر الأمن القومي هاتفه القديم الذي كان يغرد منه أيام الحملة الانتخابية.

مزايا الهاتف الجديد

يحظى رؤساء الولايات المتحدة الأميركية بحماية قصوى من طرف وكالات الاستخبارات وباقي الأجهزة الأمنية، التي تحرص ليس فقط على حماية الرئيس في جولاته وتنقلاته داخل وخارج البلاد، وإنما أيضا على تحصين الرئيس ضد أي قرصنة إلكترونية.

الهاتف الجديد الذي حصل عليه دونالد ترامب يُجهل حتى الآن نوعه، غير أن تقارير صحفية أشارت إلى خضوعه لسلسلة من التعديلات من طرف الأجهزة المكلفة بحماية الرئيس.

ويطلق على نظام تشغيل هاتف الرئيس الجديد "الأمن من خلال الغموض"، وهي إحدى التقنيات المستعملة في الهندسة الأمنية، وتقوم على ابتكار نظام معلوماتي مشفر ومحصن ضد أي قرصنة.

ومن مزايا الهاتف الجديد أن كل جزء من ذاكرته مشفر، وأن الاتصالات تخضع لرقابة مسبقة.

وفي كل مرة يستقبل فيها الرئيس زعيم دولة أو يجري اجتماعا داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ينقطع اتصال الهاتف بالشبكة أوتوماتيكيا، وتتوقف كاميرا الهاتف والميكروفون عن العمل في المناسبات التي يلتقي فيها دونالد ترامب بوكالة الأمن القومي.

التطبيقات الموجودة على الهاتف محدودة ولا يسمح بتحميل أو تنزيل أي تطبيق من دون موافقة مسبقة من طرف الأمن القومي، وتقول صحيفة الدايلي ميل البريطانية، "حتى إذا أراد الرئيس إرسال تغريدة تحوي سرا من أسرار الدولة، فإن نظام الحماية الموجود على الهاتف يمنع حدوث ذلك".