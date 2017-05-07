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بالفيديو: كاميرا المراقبة فضحت أمرها... هذا ما فعلته بنفسها داخل المكتب!

7
MAY
2017
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أدينت سيدة من فلوريدا بتهمة الاحتيال لأنها حاولت تلفيق قصة إصابتها في العمل وذلك بعدما ضربت رأسها عن قصد.

وفي التفاصيل، ادّعت السيدة شيلا وايت أن رأس رشاش الماء وقع من السقف في مكتبها وأصابها في رأسها عام 2015، من أجل الحصول على تعويض مالي.

والملفت هو أنّ هذه الحادثة حصلت فعلاً إلا أنّ رأس رشاش الماء وقع على مكتبها وليس عليها. وقد أظهرت كاميرات المراقبة اللحظة التي قامت خلالها السيدة شيلا بضرب جبينها عن قصد برأس الرشاش هذا.

وقد قام أصحاب العمل بتقديم طلب تعويض للسيدة، إلا أن شركة التأمين شكّكت بمدى صدقية وقائع الحادثة وقامت بفتح تحقيق.

وقد ألقي القبض على السيدة في شهر آب 2016، وتمكنت من تجنب عقوبة السجن القصوى لمدة 5 سنوات، وقد وحكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً بدلا من ذلك.

لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا

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