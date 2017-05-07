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بالفيديو: لن تصدقوا ماذا تم إستخراجه من معدته أثناء الجراحة!

7
MAY
2017
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اليكم كيف دخل الى معدته!

شاشة نيوز - وكالات - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لرجل صيني يبلغ من العمر (49 عاماً) وضع لنفسه "ثعبان البحر" مدعياً أن ذلك من أجل التخلص من الإمساك.

وعرضت الصحيفة، لقطات مثيرة للاشمئزاز تظهر لحظة استخراج ثعبان البحر حياً من جسم المريض أثناء إجراء عملية جراحية له، حيث قام الأطباء بسحب الثعبان وهو على قيد الحياة من معدة المريض أثناء العملية وكان يتلوى ويتحرك بعد إخراجه.

وكاد الرجل الصيني أن يفارق الحياة بعد استخدام علاج شعبي لعلاج الإمساك عن طريق إدخال ثعبان البحر عن طريق فتحة الشرج، لكن الخطة تحولت إلى أسوأ علاج قد يتلقاه أي إنسان في حياته عندما عانى الرجل من آلام في المعدة واضطر إلى أن يطلب من الأطباء المساعدة في إزالة الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي نصف متر.

وادعى الرجل، في بادئ الأمر، أن "ثعبان البحر" قد تسلل إليه دون علمه ولم يكن يعرف شيئاً عن الأمر، ولكن اعترف في وقت لاحق أنه وضعه لنفسه من أجل التخلص من الإمساك.

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