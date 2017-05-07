لن تصدق أجر عادل إمام في رمضان 2017

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عادل إمام هو واحد من أهم الفنانين الذي ينتظر جمهوره فى مصر والوطن العربي أعماله كل عام بشغف كبير، فهو من أهم نجوم رمضان التى تتسابق القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج للتعاقد معه.

ويعتبر أجر الفنان عادل إمام هو الأعلى في مصر، فقد علم موقع FilFan.com أن عادل إمام تقاضى العام الماضي عن مسلسله "مأمون وشركاه" مبلغ 44 مليون جنيه مصري.

كما علم موقع FilFan.com أيضا أن المبلغ الذي تعاقد عليه عادل إمام هذا العام ليقدم مسلسل رمضاني لموسم 2017 هو 45 مليون جنية مصري، بزيادة مليون جنية عن العام الماضي.

وكان عادل إمام تعاقد مع المنتج تامر مرسي على مسلسله لرمضان 2017 والذي سيحمل اسم "عفاريت عدلي علام"، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.