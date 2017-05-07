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بالفيديو - قرش يهاجم ممثلة أمريكية مشهورة أثناء التصوير

7
MAY
2017
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هاجمت سمكة قرش ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية مولي كافالي أثناء تصويرها لقطات تحت الماء، في ولاية فلوريدا، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

ووفقا للصحيفة تمكنت سمكة القرش المفترسة من عض الممثلة الأمريكية (33 عاما) من قدمها، على الرغم من وجودها داخل قفص الحماية، وتمكنت مولي من النجاة بعد أن انتشلها من الماء أشخاص مرافقون أثناء عملية التصوير.

وذكرت الصحيفة أنه تم إسعاف مولي وخياطة جرحها بـ20 قطبة جراحية.

وقامت الممثلة فيما بعد بتقديم الشكر لمتابعيها على صفحتها على موقع انستغرام ووعدتهم بأنها ستتعافي في القريب العاجل.

يشار إلى أن الحادث حصل لمولي أثناء مشاركتها في تصوير مقطع دعائي لأحد المواقع الإباحية، وكان من المفترض أن يحمي القفص الحديدي الممثلة من هجمات القرش، إلا أن المسافة بين قضبان القفص لم تكن ضيقة بما فيه الكفاية لمنع القرش من إدخال فكه داخل القفص والتمكن من مولي الحسناء.

روسيا اليوم
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