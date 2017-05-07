لماذا ستيفن سيغال ممنوع من دخول أوكرانيا؟

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أدرجت السلطات الأوكرانية الممثل الاميركي ستفين سيغال على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، قائلة إنه يمثل تهديدا لأمنها القومي.

ووفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأحد، فإن جهاز الأمن الأوكراني قال إن قراره جاء بعدما ارتكب سيغال ( 65 عاما) أفعالا تعرض الأمن الأوكراني للخطر، مشيرا إلى أن الحظر سيستمر 5 سنوات.

وكان سيغال وصف ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 بأنه "عقلاني جدا"، كما أقام حفلا موسيقيا في شبه جزيرة التي تعتبرها أوكرانيا "أرضا محتلة" من قبل الروس.

وتقول كييف إن لديها الحق في منع أي شخص من دخول أراضيها في حال زيارته شبه الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق منها.

وسيغال ليس أول فنان تمنعه أوكرانيا، إذا منعت في السابق الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو من دخول أراضيها بعد أن أيد الضم الروسي لشبه الجزيرة.