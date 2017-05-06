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هكذا علّق البابا على استخدام لفظ "أم" في تسمية قنبلة أميركية

6
MAY
2017
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انتقد البابا فرنسيس اليوم السبت تسمية أكبر قنبلة غير نووية تابعة للجيش الأمريكي باسم "أم القنابل" قائلا إن لفظ "الأم" لا ينبغي استخدامه للإشارة إلى سلاح فتاك.

وألقت القوات الجوية الأمريكية القنبلة الضخمة جي.بي.يو-43 لضرب شبكة أنفاق تضم مسلحين يشتبه بأنهم تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق أفغانستان الشهر الماضي. واستخدم تعبير "أم القنابل" لتسمية القنبلة على نطاق واسع في المؤتمرات الصحفية والتقارير الإخبارية بشأن الهجوم.

وحسب "رويترز" قال البابا أمام طلبة اليوم السبت "شعرت بالخجل عندما سمعت الاسم". وأضاف "الأم تمنح الحياة بينما تجلب تلك (القنبلة) الموت. نحن نطلق على هذا السلاح وصف أم. ماذا يحدث؟".

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 24 مايو أيار فيما يمكن أن يوصف بأنه لقاء محرج حيث يتبنى كلاهما مواقف متناقضة بشأن الهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

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