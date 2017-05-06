بالصورة - صورة الطفل السوري "إيلان" على عملة هذه الدولة الاوروبية..

A + A -

في لفتة إنسانية، وبمناسبة الذكرى الـ 100 لاستقلالها، طبعت فنلندا صورة لجندي تركي احتضن الطفل السوري إيلان على عملتها الوطنية، الذي قضى في عام 2015 غرقا قبالة السواحل التركية في بحر إيجه، خلال محاولة عائلته الوصول إلى أوروبا.

وذكر موقع سبونتيك أنه بحسب قناة NTV التركية، فإن صورة الطفل إيلان والجندي التركي طبعت على العملة، في رسالة أرادت منها الحكومة الفنلندية لفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفل السوري آلان الكردي، كان قد مات غرقا، في منطقة بودروم التركية، وذلك في تاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2015، خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، حيث غرق خلالها أيضاً أخوه وأمه.

وأدى انتشار الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي في حينها إلى ردود أفعال عالمية واسعة، تضامنا مع اللاجئين الذين يضطرون إلى ركوب البحر هربا من الحرب في سوريا.