قتلت 8 أطفال.. وهكذا نجت من الحكم!

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نجت سيدة أستراليّة من الملاحقات القضائيّة، بعد أن قتلت 7 من أطفالها وطفلَ أحد أشقائها.

وتبيّن للمحكمة الاستراليّة، أنّ السيدة تُعاني مرضًا نفسيًّا، يجعلها فاقدة للأهليّة القانونيّة، وعلى ذلك، لم يصدر أيّ حكم قضائيّ بحقها.

وتعود أحداث هذه القضيّة إلى كانون الأوّل/ديسمبر من العام 2014، حين عُثِرَ على جثث الأطفال الثمانية، وهم 4 ذكور و4 إناث، في منزل في ضاحية كيرنز شمال شرق أستراليا.

كما عُثِرَ حينها أيضًا على السيّدة التي تُدعى إينا تايداي، وهي معروفة باسم "ميرسان واريا"، مصابة بـ35 طعنة، تبيّن لاحقًا أنّها هي من طعنت نفسها.

وكان قد وجّهت إلى إينا تهمة القتل، لكنّ محكمة في كوينزلاند قضت أخيرًا، أنّها كانت فاقدة للأهليّة القانونيّة لدى ارتكابها الجرائم، إذ كانت تعاني اضطرابات، نجمت عن مرض نفسيّ لم يكن مشخّصًا لديها.

وجاء في القرار القضائي: "كانت تايداي تعاني مرضًا نفسيًّا هو الانفصام في الشخصيّة، ولم تكن لديها القدرة على إدراك أنّ ما تفعله سيّئ".

وأوضحت المحكمة، أنّها كانت تظنّ أنّها تفعل شيئًا جيّدًا للأطفال، وتُحاول أن تُنقذهم من شرّ ما. وبذلك تسقط الملاحقات القضائيّة عن السيّدة البالغة من العمر 40 عامًا، والمحتجزة حاليًّا في مستشفى للأمراض العقليّة.

يشار إلى أنّ السلطات أزالت البيت الذي وقعت فيه هذه المأساة، وأنشأت مكانه حديقة عامّة تكريمًا للأطفال الضحايا.

(سيدتي)