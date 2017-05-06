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سيناريو "مرعب".. كيف ستضرب كوريا الشمالية أميركا "نوويا"

6
MAY
2017
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كشف خبير أمني أن بمقدور كوريا الشمالية شن هجوم نووي مرعب على الولايات المتحدة، وذلك عبر إخفاء قنبلة نووية في حاويات الشحن التجارية.
وأوضح كريس دوغلاس، المختصص في شؤون الإرهاب، أن بيونغ يانغ قادرة على تهريب "سلاح قاتل" إلى أي ميناء في العالم عبر هذه الحاويات، وفق ما أوردت صحيفة "الصان" البريطانية الجمعة.
 
واستند دوغلاس، الذي يعمل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، في روايته إلى أن السفن التجارية لكوريا الشمالية كانت تنقل المخدرات إلى بلاده بعيدا عن أعين الجمارك والأجهزة الأمنية.
 
وأضاف أن "نظام يواجه خطر الاندثار على غرار كوريا الشمالية لن يتوانى عن إرسال حاوية تحمل قنبلة نووية إلى الولايات المتحدة أو دولة حليفة، وتفجيرها هناك".
 
وتصاعد في الأشهر الماضية الخطاب العدائي لبيونغ يانغ التي هددت مرارا بشن حرب على الولايات المتحدة، بعد تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وأشار دوغلاس إلى أن الحاويات التي تنقلها سفن الشحن تستخدم حاليا في تهريب البشر والمخدرات والبضائع المسروقة، لافتا إلى أنه مع وجود 17 مليون حاوية حول العالم، يصبح أمر اكتشف الأسلحة النووية أمرا في غاية الصعوبة.
 
ولفت إلى سيناريو آخر، وهو أن توزع كورية شمالية أسلحتها النووية على موانئ عدة في العالم، وتستخدمها في شن هجمات متزامنة.
 
واتهم تقرير للأمم المتحدة بيونغ يانغ هذا العام بالالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال الاتجار بسلع محظورة وتطوير تقنيات التهريب وحجمه ونطاقه.
 
وارتفع مستوى التصعيد في شبه الجزيرة الكورية بين واشنطن، وبيونغيانع التي أجرت سلسلة تجاربة صاروخية منذ مطلع العام وتفيد تقارير بان تريد تنفيذ تجربة نووي
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