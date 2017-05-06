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تشكيك وغضب بسبب كتاب إيفانكا ترامب

6
MAY
2017
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شككت منظمات نسائية مدافعة عن حقوق المرأة في دخول ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عالم تمكين المرأة بكتابها الجديد "وومن هوو وورك" (النساء العاملات).
 
وظهرت إيفانكا (35 عاما) وهي الابنة الكبرى لترامب كمستشار مؤثر في فريق والدها خاصة في القضايا المتعلقة بالمرأة والأقليات.
 
وفي كتابها الذي نشر هذا الأسبوع تعرض إيفانكا معلومات عن "كيفية بناء حياة عملية ناجحة مع توفير الوقت للمرأة وللأسرة" وذلك وفقا لبيان صحفي نشرته دار النشر بنغوين راندوم هاوس.
 
وقالت ايفانكا الشهر الماضي إنها لن تنظم دعاية لكتابها سواء جولة ترويجية أو حملات إعلامية لتجنب تضارب المصالح.
 
وكتبت ايفانكا في مقدمة الكتاب "أنا ملتزمة بالعمل بجهد أكبر عن ذي قبل لإطلاق الطاقات الكاملة لدى النساء والفتيات".
 
لكن مدافعات عن حقوق المرأة بالمجتمع الأميركي قابلن تعهدها بأن تكون صوتا للمرأة بمزيد من التشكيك ومشاعر الغضب.
 
ووصفت تيري أونيل رئيسة المنظمة الوطنية للمرأة التي مقرها واشنطن جهود ايفانكا بأنها حيلة تهدف لزيادة ثراء إمبراطورية والدها الاستثمارية.
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